Les sélections algériennes d’escrime, cadets et juniors, ont décroché quatre médailles (2 or, 1 argent, 1 bronze), lors des deux premières journées des épreuves des championnats d’Afrique qui se disputent jusqu’au 29 février à Cape Coast (Ghana). Les médailles d’or algériennes ont été remportées par Adem Dani (sabre, cadet) en s’imposant devant l’Egyptien Mohamed Cherkaoui (15-06) et Sonia Zeboudj (fleuret, cadette) qui a battu l’Egyptienne Malek Hamza (15-12). La médaille d’argent est revenue à Cherif Kraria (épée, cadet), alors que celle en bronze a été l’oeuvre de Kaouther Mohamed Belkbir (sabre, cadette).