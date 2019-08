La sélection algérienne de judo a décroché deux médailles (1 argent et 1 bronze) à l’issue de la 2e journée des épreuves de judo des JA-2019, terminant ainsi la compétition avec 11 médailles au compteur (2 or, 3 argent, 6 bronze). La médaille d’argent de la seconde journée a été remportée par le judoka Mohamed Belreka Mohamed-Sofiane (+100kg), alors que la médaille de bronze est revenue à sa compatriote Kawter Oualal (-78 kg). Lors de la première journée disputée samedi, l’Algérie avait décroché neuf médailles (2 or, 2 argent, 5 bronze). Les médailles d’or algériennes ont été remportées par Waeil Ezzine (-66 kg) et Faiza Aissahine (-52 kg), alors que Amina Belkadi (-63 kg) et Yamina Halata (-57 kg) ont pris l’argent après leurs défaites en finales de leurs catégories respectives. Les breloques en bronze sont revenues à Boubekeur Rebahi (-66 kg), Salim Rebahi (-60 kg), Imededdine Cherouk (-81 kg), Meriem Moussa (-52 kg), et Hadjer Mecerem (-48 kg).