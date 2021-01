Avec 8 réalisations et 7 passes décisives en 17 apparitions cette saison en Ligue 1, Andy Delort (29 ans) est l'un des éléments les plus efficaces de notre championnat. Il forme, avec Gaëtan Laborde (26 ans), une redoutable paire d'attaque du côté de Montpellier. Et forcément, cela attire les regards. Son nom a notamment été cité à l'O Marseille, à la recherche d'un buteur. Mais Le Buteur nous apprend, ces dernières heures, que deux écuries de Premier League ont transmis des offres au natif de Sète: Wolverhampton, qui est toujours orphelin de son attaquant international mexicain Raul Jimenez touché en début d'exercice, lors d'un violent choc avec David Luiz, et Newcastle, déçu du rendement de ses attaquants depuis le début de la saison. Et si pour le MHSC, l'OM n'avait pas les moyens de l'attirer dans ses filets, la donne est différente pour ces deux écuries, à la latitude financière beaucoup plus importante. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le champion d'Afrique des nations 2019, déjà passé par l'Angleterre (sans succès à Wigan, en 2014-2015), avouait encore récemment son envie de terminer l'exercice dans l'Hérault et disputer l'Europe avec le club pailladin. «Mais mon objectif est d'être européen avec Montpellier et j'espère remplir ma mission. Soit avant un départ soit avant la fin de ma carrière au MHSC», a affirmé l'international algérien (10 sélections, 2 buts) au micro de Téléfoot. Mais face aux difficultés financières traversées par la formation de Laurent Nicollin, il n'aura peut-être pas le choix en cas de belle offre anglaise.