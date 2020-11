Le Comité olympique et sportif algérien (COA) organise le deuxième atelier scientifique le samedi 7 novembre courant au niveau de son siège social, sis à Ben Aknoun, sur les hauteurs d’Alger. « Le Comité olympique et sportif algérien, organise des ateliers scientifiques périodiques à l’attention de tous les acteurs de la santé dans le sport national », a rappelé le COA dans son communiqué. À cet effet, les médecins et les kinésithérapeutes des fédérations sportives nationales, du Centre national de la médecine du sport (CNMS) et du Centre hospitalier universitaire (CHU) Maouche, chargés du suivi et de la prise en charge de nos sportifs sont tous invités à participer à cet atelier. « Deux principaux sujets » seront au thème de cet atelier, à savoir « la viscosupplémentation chez le sportif, et l’intérêt de la kinésithérapie dans la prise en charge des points Trigger », a encore précisé le COA concernant cet atelier, qui se déroulera de 9h00 à 12h00.