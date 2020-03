La sélection nationale U16, qui disputait le tournoi UEFA Assist U16 en Albanie, a terminé la deuxième place après une victoire aux tirs au but face au pays hôte, un mois avant d’aller disputer le tournoi de Montaigu en France. En effet, après avoir perdu 1-0 contre la Géorgie et gagné sur le même score face à la Lituanie, les Algériens ont fait un match nul (0-0) face à l’Albanie avec une séance de tirs au but (5-4) pour déterminer le classement (la victoire aux penalties vaut deux points dans ce tournoi). Ainsi, et avec cinq points, les Verts se classent juste derrière la Géorgie.