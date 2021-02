La sélection algérienne des moins de 17 ans, en stage bloqué depuis samedi au CTN de Sidi-Moussa, a abordé, hier, la deuxième phase de sa préparation, en vue de la prochaine de la CAN de la catégorie, et dont la phase finale aura lieu du 13 au 31 mars au Maroc. « Le sélectionneur national Mohamed Lacete, outre la préparation physique et le travail technico-tactique propose régulièrement à ses joueurs des séances vidéo, pour compléter le travail sur le plan théorique », a indiqué la FAF dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel. 23 joueurs sont concernés par ce stage, qui se poursuivra jusqu’à vendredi, en attendant d’aborder la phase pré-compétitive, qui sera ponctuée par deux joutes amicales contre la sélection U17 de Côte d’Ivoire.