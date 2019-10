Kylian Mbappé a signé une performance éblouissante face à Bruges (5-0), mardi, en Ligue des Champions. Entré en jeu à la 52’, l’attaquant du PSG a séduit son monde avec un triplé et une passe décisive. Mais cette superbe copie de l’international français ne doit pas faire oublier la prestation XXL d’un autre joueur du PSG : Angel Di Maria. En grande forme ces dernières semaines, l’Argentin a été tout simplement impliqué sur les 5 buts du club de la capitale ! Dès le début de la partie, l’ailier a donné le ton avec ce caviar délivré sur l’ouverture du score d’Icardi, à la suite tout de même d’une transversale exceptionnelle de Thiago Silva. Immédiatement dans le bon tempo, l’ancien joueur du Real Madrid a semé la zizanie dans la défense belge et a été tout proche de marquer, avec un duel cependant perdu face à Simon Mignolet. Parfois un peu discret dans les périodes plus difficiles de son équipe dans ce match, Di Maria a retrouvé des couleurs, comme son équipe, au moment de l’entrée en jeu de Mbappé. Déterminant sur le premier but du Français avec un centre renvoyé par le gardien adverse, il sera également à l’origine de la seconde réalisation d’Icardi avec un pressing énorme sur Clinton Mata. El Fideo terminera ensuite ce match en signant deux autres passes décisives pour Mbappé, dont une ouverture de l’extérieur du pied tout simplement magnifique. Auteur de grandes performances sur l’année 2019, Di Maria a souvent porté le PSG en l’absence des stars Neymar et Mbappé. Et mardi, le natif de Rosario a rappelé qu’il pouvait continuer de briller et de faire de gros dégâts malgré le retour du Tricolore. Un duo qui pourrait d’ailleurs faire très mal aux adversaires du PSG à l’avenir. Il serait peut-être temps de considérer Di Maria comme une star du PSG, peu importe les absents...