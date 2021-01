Angel Di Maria a fait le point sur sa situation avec le PSG. Dans une interview à TyC Sports, le milieu de terrain offensif argentin a lié son avenir à celui de Lionel Messi. En fin de contrat en juin prochain, comme son compatriote avec le FC Barcelone, l'ailier de 32 ans rêve d'évoluer avec «La Pulga» dans la capitale française. «J'ai toujours eu l'illusion de jouer avec lui en club. J'avais, à l'époque, des chances d'aller à Barcelone et ce n'était pas possible. Il semble qu'il y a une chance, mais mon contrat se termine ici. Je ne sais pas ce qui pourrait arriver, mais j'adorerais et je serais heureux. J'ai eu la chance de jouer avec Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé. Jouer avec Leo... Je pourrais facilement prendre ma retraite.» L'ancien footballeur du Real Madrid poursuit: «Ma femme me dit: ‘Si Leo vient, au moins nous resterons et tu lui feras le barbecue.' Ce serait le summum. Je ne pourrais rien demander de plus dans le football.»