Prêté sans option d'achat par le Real Madrid, le milieu offensif Brahim Diaz réalise une belle saison avec le Milan AC. L'Espagnol estime que son partenaire d'attaque, Zlatan Ibrahimovic, a largement facilité son adaptation dans la cité lombarde. «Ibrahimovic est un joueur qui fait la différence. Il nous transmet sa grande expérience et maintenant qu'il est de retour nous ferons de grandes choses. Il a une mentalité de gagnant et il vous force à toujours donner le meilleur de vous-même. Il veut le meilleur de nous tous les jours», a souligné l'ancien joueur de Manchester City pour Sky Italia. Absent durant un mois et demi, l'avant-centre suédois, qui a joué quelques minutes face au Torino (2-0) samedi en Série A, va tenter de maintenir la formation milanaise en tête du classement.