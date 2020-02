Cette semaine marque le retour de la Ligue des Champions au premier plan. Les premiers 8es de finale se disputeront dès aujourd’hui avec le très attendu Borussia Dortmund - PSG. Mais les champions d’Europe en titre, Liverpool, se déplaceront dans le même temps à Madrid pour y défier l’Atletico de Diego Simeone. Et pour ce choc, l’entraîneur des Colchoneros pourrait enregistrer le retour de l’un de ses buteurs phares en la personne de Diego Costa (31 ans), selon As. Blessé depuis le 14 novembre (hernie discale cervicale), l’international espagnol avait été opéré dans la foulée. Il avait repris l’entraînement collectif le 5 janvier dernier. Après avoir manqué 16 matchs au total, l’ancien joueur de Chelsea pourrait donc figurer dans le groupe de l’Atlético de Madrid, voire disputer ses premières minutes depuis plus de trois mois. Un retour qui tombe au meilleur des moments.