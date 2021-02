.Plus de quinze ans après avoir quitté son pays natal, Diego Costa pourrait le retrouver à 32 ans. Mieux, l'ancien buteur de Chelsea ou de l'Atletico Madrid - libre depuis janvier - serait sur le point de s'engager avec le club qui a bercé son enfance selon Sky: Palmeiras. La formation lui aurait proposé un contrat de deux ans d'une valeur d'environ 3 millions d'euros par an après impôts et le joueur serait actuellement au Brésil. Alors que de nombreux clubs ont tenté leur chance, que cela soit en Angleterre, en Turquie ou en Arabie saoudite, Palmeiras est tout proche de rafler la mise.