L'éternel numéro 10 de l'Albiceleste, Diego Armando Maradona, n'est plus. Mais «El Pibe de Oro» («le gamin en or»), comme il était surnommé depuis ses débuts, restera à jamais dans la légende du ballon rond. Pour sa carrière, bien évidemment, mais pas seulement. Né le 30 octobre 1960 à Lanus, dans la province de Buenos Aires, au sein d'une famille modeste, le jeune prodige intègre à 10 ans Argentinos Juniors, un des clubs de la capitale. Dans une interview à la télévision argentine, il déclare à 12 ans: «J'ai deux rêves, disputer une Coupe du monde et la remporter avec l'Argentine.» Diego sait ce qu'il veut. Et il va l'obtenir. Avant même de fêter ses 16 ans, il débute avec l'équipe première de son club. Quelques mois plus tard, il est appelé pour sa première cape avec l'Albiceleste, la sélection argentine, contre la Hongrie. Plébiscité pour être présent au Mondial 1978 qui a lieu à domicile, «Dieguito» ne figure pas dans la liste. Une déception d'autant plus grande que l'Argentine y remporte son premier titre face aux Pays-Bas (3-1). Une blessure qui ne se refermera jamais vraiment selon Maradona.