Le club égyptien Al-Ahly du Caire a annoncé vendredi avoir engagé le milieu récupérateur malien du MC Alger, Aliou Dieng pour un contrat de cinq ans, sans dévoiler le montant de ce transfert. « Le recrutement de Dieng est l’aboutissement d’une longue série de négociations, ayant duré plus d’un mois », a indiqué le club égyptien sur son site officiel, ajoutant que le président Mahmoud Al-Khatib avait délégué son chargé du recrutement, Amir Taoufik, d’effecteur le voyage à Alger, pour conclure la transaction avec la direction du MCA. Agé de 21 ans, Dieng évolue encore sous le maillot de la sélection olympique malienne. Mais son bon rendement en club lui a valu de nombreuses convoitises, notamment de Tunisie, Arabie saoudite et de Bulgarie, et c’est finalement Al-Ahly qui a remporté les enchères.