Alors que la Fédération algérienne de football (FAF) et la Ligue de football professionnel (LFP) cogitent énormément pour trouver le moyen idéal pour reprendre le championnat, les responsables du CR Belouizdad leur montrent la voie à suivre. Samedi, les responsables de l'actuel leader du championnat de Ligue 1 ont rendu public un communiqué sur leur page officielle, au nom du président Charaf Edine Amara, pour demander l'arrêt définitif de la saison sportive, en avançant les raisons qui sous-tendent leur décision, laquelle est, pour eux, la solution au problème actuel engendré par la propagation du coronavirus. «Au vu de ce casse-tête insoluble, des Fédérations, et non des moindres, ont décidé l'arrêt des Championnats nationaux et leur clôture à la dernière journée disputée dans son intégralité. La FIFA et l'UEFA pour leur part ont dû reporter des compétitions prestigieuses. Dès lors, le plus sage ne serait-il pas de leur emboîter le pas? Il s'agirait là d'une mesure conservatoire de simple bon sens qui devrait, je l'espère, faire consensus entre tous les acteurs du football (pouvoirs publics concernés et instances nationales). Pour tous il sera alors temps de préparer sereinement la saison 2020/2021», lit-on dans le communiqué, où il est ajouté que «la santé des joueurs, staffs, supporters de tous les clubs et, au-delà, celle de l'ensemble de nos compatriotes, est une priorité pour le CRB, qui veille scrupuleusement au respect des consignes édictées par les autorités et les instances de la santé». Par cette réaction, les Belouizdadis affichent clairement leur refus quant à la feuille de route préparée par la FAF et la LFP et présentée, hier, à la tutelle. Dans cette feuille de route, faut-il le rappeler, il est préconisé que les championnats des Ligues 1 et 2 reprendront dès la levée du confinement et après une période de préparation de 5 à 6 semaines, quelle que soit la date qui sera arrêtée par les pouvoirs publics. Par la suite, il y aura la reprise de la saison 2019-2020 sur une période de 8 semaines. S'ensuivront une phase de repos total d'au moins une semaine aux joueurs puis un repos actif d'un mois qui amorce le début de la période d'enregistrement. Débutera, alors, la nouvelle saison à une date qui sera précisée. Les Belouizdadis rappellent que «le football est un sport d'équipe et de contact physique permanent entre partenaires et adversaires», et se demandent comment organiser d'éventuels déplacements de joueurs et de staffs, même réduits au minimum. «Aucune condition de sécurité, fût-elle réputée parfaite, et il n'en existe pas, ne serait en mesure d'assurer un risque zéro», ajoute-t-on. Cette réaction intervient quelques heures après celle du directeur sportif, Toufik Kourichi, lequel avait, pour sa part, demandé à ce que le championnat s'arrête. Et la réponse ne s'est pas fait attendre, puisque le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, avait qualifié ces déclarations d'«irresponsables», puisqu'elles ne font pas avancer les choses, selon lui. S'agit-il, là, d'une erreur de communication de la part des Belouizdadis (problème de timing) ou d'une manière bien étudiée pour faire pression sur les autorités footballistiques pour l'arrêt du championnat? Les jours à venir nous le diront.