Un malheur au MC Alger ne vient jamais seul. Après l’élimination en coupe d’Algérie face au WA Boufarik (0-0, 5-4 aux TAB), les supporters s’en sont pris aux joueurs, membres du staff technique et joueurs. Parmi les joueurs, celui qui a été le plus critiqué, n’est autre que le meneur de jeu, Abdelmoumen Djabou. Ce dernier est d’ailleurs dans le collimateur des supporters depuis son arrivée, puisqu’on estime qu’il n’a plus le rendement qu’on lui connaissait, et n’a apporté presque rien. Ayant mal vécu cet acharnement contre lui, l’enfant de Sétif avait déjà pris la décision de quitter, il y a deux semaines de cela, mais il a été bloqué par ses dirigeants. Et voilà que cette affaire refait surface, après la dernière déconvenue à Boufarik. Ayant entendu des vertes et des pas mûres, « Moumouche » a séché les entraînements depuis leur reprise, avant-hier, au niveau de l’ESHRA de Aïn Benian. Il aurait envoyé un émissaire à ses dirigeants leur demandant de fixer un rendez-vous avec lui afin de trouver un compromis pour une séparation à l’amiable. Il se dit même prêt à se désister sur une grande partie de l’argent que lui doit encore le club pour récupérer sa lettre de libération et aller voir ailleurs. Selon ses dires, la situation devient invivable au Mouloudia et son départ « fera l’affaire de tout le monde ». Selon certaines sources, Djabou serait en négociations avancés avec le club saoudien de Damac FC, qui a déjà engagé l’ex-défenseur du MCA, Farouk Chafaï. Le nouveau président du conseil d’administration du vieux club de la capitale, Abdenacer Almas, temporise et ne veut prendre aucune décision dans ce moment précis et sensible dans la vie de son club. Il veut s’assoir autour d’une table avec Djabou pour tirer les choses au clair et tenter de le faire revenir sur sa décision. C’est parce que le successeur de Achour Betrouni à la tête du CA sait pertinemment que Djabou peut être d’un grand apport pour l’équipe, en tant que meneur de jeu de grande classe, mais aussi en tant que meneur d’hommes. Cependant, ce souhait de Almas ne risque pas d’aboutir, puisque Djabou est décidé plus que jamais à ne plus remettre les pieds au Mouloudia.