Le meneur de jeu du MC Alger, Abdelmoumen Djabou, a été clair, net et précis concernant son avenir. Il a posté un message sur les réseaux sociaux où il a indiqué : « Je ne me suis pas rebellé et je n’ai pas refusé de rester au Mouloudia. Je suis fier d’appartenir à ce club et je ne partirai avant d’avoir rendu les gens heureux. »

Les dirigeants du MCA se sont réunis avec Djabou cette semaine afin d’évoquer son avenir et l’ancien Sétifien se dirige, donc, vers une deuxième saison au Mouloudia.

Entre-temps, Abderrahmane Bourdim, dont le contrat est arrivé à terme, est en négociation avec les Mouloudéens. Cependant, les dernières nouvelles affirment qu’il n’a pas trouvé d’accord sur le plan financier et se dirige, donc, droit vers un départ. Sachant que Bourdim est dans le viseur de l’ES Sétif et du CR Belouizddad.