La direction du CS Constantine a décidé de libérer les attaquants Youcef Djahnit et Adam Redjimi, en prévision du renforcement de l’effectif lors du prochain mercato, a déclaré directeur sportif du club, Yacine Bezzaz. Ces deux joueurs ont été avisés dimanche par la direction du club de leur libération du fait qu’ils ne font plus partie des plans de l’entraîneur de l’équipe, Miloud Hamdi. « Nous allons engager les négociations et les démarches administratives nécessaires de la libération de ces deux éléments avec leurs managers », a ajouté Bezzaz, assurant que la direction s’emploiera à régler les impayés de ces joueurs dans les prochains délais. Par ailleurs, le directeur sportif du CS Constantine a révélé que le défenseur, Ahmed Maameri, rejoindra « prochainement », à titre de prêt, un autre club de Ligue 1.