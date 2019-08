Le sélectionneur Djamel Belmadi, vainqueur de la coupe d’Afrique de football, avec l’Equipe nationale algérienne, en juillet en Egypte a mérité la 3è place du trophée «The Best Coach» de la FIFA pour la saison 2018-2019, selon un sondage effectué par le site Maxifoot.fr, dont les résultats ont été publiés vendredi. En poste depuis août 2018, Belmadi, 43 ans, a obtenu 11,9% des 36 526 votants, pour avoir conduit les «Verts» à la victoire finale en coupe d’Afrique des nations CAN-2019 disputée en Egypte, offrant à l’Algérie sa deuxième étoile continentale après celle remportée à domicile en 1990. La première place, selon le suffrage, est revenue à l’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp a été plébiscité avec 52,5%, après son sacre en Ligue des Champions avec les Reds. Derrière Klopp, vient le sélectionneur de France, Didier Deschamps (17,2%), Erik ten Hag (Ajax Amsterdam/Pay-Bas) est 4e avec (7,9%), devant Mauricio Pochettino de (Tottenham/Angleterre) 4,5%, Pep Guardiola (Manchester City/Angleterre) 3,2%, Fernando Santos (équipe du Portugal) avec (1,1%), Marcelo Gallardo (River Plate/Argentine) avec (0,6%) et Ricardo Gareca (équipe du Pérou) qui termine dernier avec 0,4% des votes.

Le sélectionneur de l’équipe du Brésil, Adenor Leonardo Bacchi dit Tite, figurant dans les nominés de la FIFA, n’a pas été cité dans le sondage du site français. Les 10 techniciens avaient été nominés au titre du meilleur entraîneur de l’année, «The Best», décerné annuellement par la Fédération internationale (FIFA), selon une liste dévoilée mercredi par l’instance mondiale. Un panel d’experts du football masculin a établi cette liste, basée sur leurs performances durant la période allant du 16 juillet 2018 au 19 juillet 2019.

Pour le sondage de la FIFA, le vote est ouvert aux journalistes, sélectionneurs et capitaines des Equipes nationales, mais également aux nternautes. Les fans peuvent élire leurs trois candidats favoris (premier choix : 5 points, deuxième choix : 3 points, troisième choix : 1 point).

Les noms des trois finalistes de chaque catégorie seront communiqués ultérieurement, alors que les vainqueurs seront révélés lors de la cérémonie des «The Best FIFA Football Awards», qui se tiendra à Milan le 23 septembre.