L’Algérien Djamel Dahmoune a été élu au Bureau exécutif de l’Union arabe d’haltérophilie (UAH) pour le mandat 2020-2024, lors du congrès tenu à Amman (Jordanie), en marge du Championnat arabe des jeunes (garçons et filles). Dahmoune a rejoint le bureau de l’UAH aux côtés de l’Emirati Fayçal Al Hamadi, du Libyen Abdelmounaim Souf Aljin, du Syrien Houssine Al Cheikh et de Khaled Alouadia, qui intègre le BE par le biais du poste permanent de la Palestine, décidé par le conseil d’administration de l’UAH. Les membres de l’AG présents aux travaux du congrès de l’UAH ont plébiscité à la présidence le Qatari Mohamed Manaa pour un autre mandat, au même titre que les autres membres de son bureau: Azam Alzaabi (Jordanie), Mohamed Mezaal (Irak), Mohamed Al Harbi (Arabie saoudite), Talal Aljasser (Koweït), Saïd Alghamashi (Oman) et Sultan Alghanem (Bahreïn). Le Libyen Ahmed Al Mesrati est, quant à lui, président d’honneur de l’Union.