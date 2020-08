Tant attendue. L'assemblée générale des actionnaires du MC Oran, devant se tenir aujourd'hui, risque de finir en queue de poisson. Pour cause, l'ex-président du club, Youcef Djebbari, annonce d'ores et déjà la couleur en s'opposant catégoriquement au retour des anciens présidents ayant eu à prendre les commandes du club. Annonçant que la rencontre, sera décisive, vu l'actuelle situation le prévalant, il dira tout de même que «le retour des anciens présidents est une idée rejetée d'avance». Pour appuyer ses dires, il endosse «ce refus» aux supporters qui, selon lui, «honnissent les anciennes figures que ce soit Baba ou moi ou quelqu'un d'autre». De telles déclarations désobligent les connaisseurs des rouages de la maison du Mouloudia, ces derniers estiment que «la sortie de Djebbari n'a pas lieu d'être si ce n'est une quelconque manoeuvre pour jouer une carte ne faisant sûrement pas le bonheur du club, celui-ci est actuellement en pleines démêlées administratives». L'ex-président des Rouge et Blanc, ne restant pas sur sa faim, croit dur comme fer en ses dires en faisant sien, la nécessité d'aller de l'avant en élisant une nouvelle tête devant prendre la situation en main. Là aussi, les connaisseurs des secrets du MCO estiment que Youcef Djebbari pose implicitement un préalable pour ceux qui veulent l'entendre, en leur faisant signe que le futur président du conseil d'administration du club aura pour seule mission le jalonnement du terrain quant à l'avènement d'une société nationale. En d'autres termes, la situation administrative du futur premier homme du Mouloudia sera temporaire. Et ce n'est pas tout. Il a ajouté en soulignant que «le futur président aura à régulariser la situation administration». «La balle est dans le camp de tous les actionnaires», a-t-il fini par dire. En attendant cette fameuse réunion devant regrouper en fin de cette journée les actionnaires, les supporters retiennent leur souffle. Sur le plan administratif, l'avocat Sofiane Belgharbi, chargé des préparatifs de l'assemblée générale, a réuni toutes les conditions administratives permettant le regroupement des associés, ces derniers ont été saisis, officiellement, par des correspondances officielles les tenant informés du lieu et de la date de l'assemblée générale pour laquelle l'ordre du jour des travaux est fixé: l'élection d'un nouveau conseil administratif. Dans ce sillage, le directeur général en fin de contrat, Si Tahar Chérif El Ouezzani, a émis sa volonté quant à prendre part aux travaux de la réunion en vue de présenter le bilan financier de son mandat, s'étalant du mois de juillet 2019 jusqu'à la fin du championnat. Cette présence ne semble pas être du goût de l'actionnaire majoritaire, Ahmed Belhadj, dit Baba. Ce dernier aurait affiché son refus catégorique quant à la présence du directeur général de la SSPA/MCO. Il a même expliqué deux raisons principales ne permettant pas à Chérif El Ouezzani d'y prendre part. La première est d'ordre réglementaire. La rencontre est ouverte exclusivement aux actionnaires du Mouloudia tandis que la deuxième est, tel que stipulé par la DCGF de Réda Abdouche, relative à la présentation des exercices d'avant 2018. En prenant en compte ces deux éléments avancés, CEO n'a aucune qualité lui permettant de prendre part à l'assemblée générale d'aujourd'hui.