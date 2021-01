C'est le branle-bas de combat. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, décide de passer à la vitesse supérieure. Il vient d'instruire les membres du gouvernement concernés par la préparation des Jeux méditerranéens Oran-2022 de densifier les efforts et prévoir des visites de travail et d'inspection à Oran, le but étant de s'assurer de la qualité des réalisations engagées et de lever par la même toutes les éventuelles contraintes rencontrées. Dans un communiqué des services du Premier ministre, ces «instructions ont été données lors d'une réunion du gouvernement, présidée par Djerad, qui s'est déroulée par visioconférence». Le gouvernement a eu droit à un exposé présenté par le MJS, relatif à l'état d'avancement de la préparation des Jeux méditerranéens d'Oran. Le même document ajoute que «le ministre Sid Ali Khaldi a présenté les dispositions prises dans le cadre de la préparation des Jeux méditerranéens prévus dans près de 18 mois à Oran, notamment en matière de travaux de réalisation des infrastructures sportives et d'hébergement, de l'organisation technique relative aux disciplines sportives, ainsi que de la coordination entre les différentes structures et organismes concernés par cet important évènement sportif». Le Premier ministre a, en outre, demandé au MJS de veiller à la bonne préparation des athlètes pour les prochaines échéances sportives internationales et régionales, en dotant également les Fédérations sportives nationales des moyens nécessaires dans ce cadre, indique le texte. Tel qu'il a été décidé, le 31 mars de l'année en cours sera marqué par la livraison du stade olympique d'Oran, soit 10 ans après le lancement des travaux et 14 ans après l'inscription du projet. Le Village méditerranéen sera réceptionné le 30 juin de la même année. Le complexe nautique sera livré le 30 septembre 2021. C'est ce que l'on relève du communiqué rendu public par le ministère de la Jeunesse et des Sports, faisant état «des livraisons des infrastructures concernées par les Jeux méditerranéens d'Oran 2022, dans les délais à travers l'engagement des entreprises en charge de la réalisation sur de nouvelles échéances, notamment». La cérémonie d'ouverture de cette compétition d'envergure régionale est prévue dans 18 mois, les acteurs en charge de cette question se sont réunis, récemment et ont décidé de plusieurs mesures rentrant dans le cadre des préparatifs pour les JM-2022. Les présents ont réitéré «leur engagement pour la réussite des JM d'Oran, en consolidant les acquis réalisés et corrigeant les insuffisances enregistrées». Sur le plan de la communication et la promotion des JM-2022 au niveau national et international, le MJS a appelé à l'élaboration de programmes sur les chaînes de télévision et de radio publiques dédiés à l'événement et l'aménagement d'un Centre de presse. Sur le plan sanitaire, il a été décidé de réunir les membres du Comité d'organisation tous les 2 mois jusqu'au début des JM-2022 à l'effet d'assurer une coordination intersectorielle optimale. Les participants à la réunion du COJM ont également décidé de la mise en oeuvre d'un plan de formation pour les jeunes volontaires et des guides et l'adoption des programmes des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux.