Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a engagé une prise en charge «immédiate» pour un «soutien consistant et une réponse adéquate aux besoins du citoyen», suite aux deux séismes de moyenne intensité qui ont ébranlé, hier matin, la wilaya de Mila. Une nouvelle secousse tellurique de magnitude 4,5 sur l'échelle ouverte de Richter a, en effet, été enregistrée, hier, à 12h13 dans la wilaya de Mila, indique un communiqué du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (Craag). Elle avait été précédée d'une première secousse, qui a eu lieu, à 7h15 du matin, localisée au même lieu, soit à 3 km au sud-est de Hammala, localité de la même wilaya, précise la même source. S'agissant des habitations endommagées par le sinistre, un «programme d'urgence de réhabilitation rurale sera engagé», ont assuré les mêmes services du Premier ministère. «Il en est de même pour les routes endommagées dont la restauration sera prise en charge immédiatement par les travaux publics», ont-ils également ajouté. Ces services ont assuré que les autorités locales demeureront «étroitement associées à la gestion de cette catastrophe naturelle».

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, et la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, se sont rendus sur place pour s'enquérir, in situ, des dégâts occasionnés par le sinistre et des conditions de prise en charge des citoyens affectés. C'est la septième fois, depuis le 17 juillet 2020, que cette wilaya, située au Nord-Est de l'Algérie, a été secouée par un séisme moyen dont cinq secousses de magnitude 3,4. Celui du 17 juillet 2020 avait été ressenti à 6 kilomètres au nord-est de Sidi Mérouane.

Le dernier séisme enregistré en Algérie a eu lieu mardi à 6 kilomètres au nord de Aïn El Karma (wilaya d'Oran). Ce dernier séisme de magnitude 3,5, a été ressenti à 23h16, locales.

Le barrage de Béni Haroun, plus grand barrage d'eau en Algérie, situé à l'extrême Nord de la wilaya de Mila, n'a été aucunement affecté par les deux secousses telluriques enregistrées hier matin dans la région, a affirmé le directeur par intérim de la direction des ressources en eau de Mila, Messaoud Lechhab. Le directeur a relevé «l'absence de tout risque ou menace en lien avec le barrage de Beni Haroun» suite aux deux secousses ressenties dans la région de Hammala, assurant que l'état du barrage est «stable» et «ne suscite pas d'inquiétude». Il a encore souligné que ‘'des équipes techniques contrôlent et vérifient actuellement le méga ouvrage hydraulique'', rappelant que le barrage de Beni Haroun est doté «d'équipements de diagnostic très avancés et antisismiques».