A quelques encablures d’un périlleux derby face au MC Alger, programmé samedi prochain au stade Omar- Hamadi de Bologhine, le CR Belouizdad reçoit un coup dur.

En effet, le coach Abdelkader Amrani devrait composer sans son athlétique milieu de terrain, Adel Djerrar. Sorti sur blessure lors du dernier match face à l’AS Aïn M’lila (1-1), le joueur a passé un examen d’IRM dans la matinée d’hier qui a révélé une blessure à l’ischio-jambier, nécessitant une période de repos de 10 jours. Selon le médecin, Djerrar a évité le pire, puisque dans le cas où il aurait passé encore plus de temps sur le terrain, la blessure l’aurait privé de compétition pendant une période de trois mois au minimum. Avec cette blessure et une absence de taille, l’occasion pourrait être donnée enfin à Samir Aïboud. Recruté cet été en provenance de l’ES Sétif, les supporters s’attendaient à le voir souvent titulaire, d’autant qu’il dispose de qualités avérées. Toutefois, cela n’a pas été le cas, étant donné qu’il s’est retrouvé souvent hors des plans de Amrani, pour des raisons que les supporters n’arrivent pas à comprendre. Si Amrani lui fait appel samedi prochain lors de ce grand derby, le joueur formé à la JS Kabylie aura la lourde responsabilité de donner raison à ceux qui revendiquaient plus de temps de jeu pour lui.

Par ailleurs, le coach Abdelkader Amrani a été convié, hier matin, à une réunion au siège de Madar-Holding, actionnaire majoritaire du club. L’occasion était, nous dit-on, d’évoquer la baisse de régime de l’équipe ces derniers temps, ainsi que de parler du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er décembre prochain.