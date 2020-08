Le numéro un mondial serbe Novak Djokovic, longtemps réticent, a annoncé jeudi qu’il participerait bien aux deux tournois de tennis Masters 1000 de Cincinnati (22-30 août) et à l’US Open (31 août - 13 septembre). « Je suis heureux de vous confirmer que je participerai au tournoi de Cincinnati et à l’US Open cette année. Ce n’était pas une décision facile à prendre avec toutes les circonstances et les difficultés mais la perspective de rejouer à nouveau m’excite vraiment. À bientôt New-York », s’est contenté d’écrire Djokovic sur le réseau social. En l’absence de ses deux grands rivaux, le Suisse Roger Federer (blessé au genou) et l’Espagnol Rafael Nadal, ce dernier a préféré faire l’impasse en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, Djokovic a une occasion en or pour remporter un 18e titre du Grand Chelem. « Je suis conscient que ce sera différent cette fois avec tous les protocoles et les mesures de sécurité mises en place pour la sécurité des joueurs et des habitants de New York (...) J’espère que la situation va vite s’améliorer et qu’on pourra de nouveau faire ce qu’on aime comme avant », a-t-il conclu.