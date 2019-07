Novak Djokovic, le N°1 mondial vainqueur du dernier Wimbledon, a renoncé à disputer le tournoi de Montréal afin de se préparer à gagner son 16e titre du Grand Chelem au prochain US Open, laissant ainsi la tête de série N°1 à l’Espagnol Rafael Nadal, son dauphin au classement mondial. « Je suis désolé de me retirer de la Rogers Cup. Avec mon équipe, nous avons estimé préférable de donner plus de repos à mon corps afin de jouer de nouveau », indiqué un communiqué du Serbe de 32 ans. L’Argentin Juan Martin Del Potro (12e mondial) a aussi annoncé son forfait en raison d’une blessure contractée au tournoi du Queen’s en juin. Opéré de la rotule du genou droit, il est en cours de rééducation. Ces deux forfaits vont faire le bonheur du Français Richard Gasquet et du Kazakh Mikhail Kukushkin qui entreront donc directement dans le tableau final.