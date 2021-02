Le président sortant de la Fédération algérienne de Vovinam viet vo dao, Mohamed Djouadj, a été réélu à l'unanimité à la tête de l'instance fédérale pour le mandat olympique 2021-2024, lors de l'AG élective, tenue samedi à la salle omnisports de Dar El Beïda (Alger). 25 membres à voix délibératives sur les 35 présents à l'AG ont réélu Djouadj à la tête de la Fédération, dont six clubs, neuf ligues, neuf membres du Bureau fédéral ainsi que le président sortant. Outre le président, les membres de l'AG ont procédé à l'élection des neuf membres du Bureau fédéral de l'instance: Mohamed-Saïd Metahri, Billel Belifa, Mourad Lounes, Saber Guendouzi, Youcef Choucha, Fouad Benyakoub, Hamideche Ali, et Sihem Zaïri, alors que Mohamed Bourahla (2e vice-président) a été remplacé par Hamza Chergui. À l'issue de sa réélection à la tête de la Fédération, Djouadj s'est dit prêt à poursuivre le développement de la pratique du Vovinam viet vodao pour le deuxième mandat consécutif, ce qui dénote selon lui, la réussite du précédent aux niveaux national et international.