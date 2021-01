«Mehdi Abeid est parti. Quand cela arrive comme ça au dernier moment, c'est un petit peu gênant. Cela oblige à se réorganiser et à trouver d'autres solutions», a confié Raymond Domenech, entraîneur du FC Nantes, concernant le mlilieu de terrain algérien, qui s'est engagé pour une saison et demie en faveur d'Al Nasr aux Emirats arabes unis. L'ancien sélectionneur de l'Equipe de France enchaîne: «Il est parti, c'est fait, et je ne vais pas m'éterniser là-dessus. On passe à autre chose. On peut tout faire dans ce métier mais entre ce que veulent les entraîneurs et les agents, il y a un monde.» Et de conclure: «Le poids du joueur et de son agent dominent et là on a eu l'exemple précis. J'attends lundi soir avec impatience, que l'on se consacre à ceux qui sont là et qui jouent et qui ont envie d'être là.»