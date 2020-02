Les athlètes de la 1ère région militaire ont brillé chez les messieurs et dames, en remportant la coupe d’Algérie militaire de judo par équipes, organisée lundi et mardi, à la salle omnisports du CREPESM de Ben Aknoun. Chez les messieurs, la formation de la 1ére RM composée de Salah Chioukh, Mohamed Ghrissi, Eltahar Haddah, Abdelkader Bagaoui et Mehdi Lili a battu en finale, l’équipe de la 2e Région militaire (2e RM), représentée par Zakaria Medjadi, Oussama Abdelaziz, Youcef Arabi, Ahmed Bouteldja et Amine Fellah. Le podium a été complété par la 4e Région militaire (RM) et le Commandement de la Gendarmerie nationale (CGN). En dames, la domination des athlètes de la 1re Région militaire était également au rendez-vous. L’équipe constituée de Saïda Missoum, Idjlal Lazar, Rania Benhala et Sara Belaïd s’est imposée devant celle du Commandement de la Gendarmerie nationale (CGM), représentée par Roumaissa Kouidri, Chaïma Ghilani , Zana Bouzidi et Aïcha Meaizia sur le score de 30 pts à 20 pts.