Les coureurs du GS Pétroliers (Alger) ont dominé jeudi la première étape du tour cycliste de Tébessa comptant pour la 2ème manche de la coupe d’Algérie 2020 de cyclisme. Chez les seniors, Abderaouf Bengayou du GS Pétroliers a remporté la première place suivi respectivement d’Ayoub Sehiri et Zineddine Kerar du même club. Organisée par la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) de concert avec l’association Crispine de cyclisme et la direction de la jeunesse et des sports, la course a mis en lice 61 coureurs de 17 clubs représentant 11 wilayas dont Alger, Constantine, Aïn Témouchent, Sétif et Biskra. Le parcours de 124 km a débuté du chef-lieu de wilaya jusqu’à la commune de Kouif en passant par Bekkaria, Boulhaf Eddir, Morsott, Boukhadra, Meridj et Ain Zerga.