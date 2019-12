Le gardien de but international algérien d’Al-Raed, en Arabie saoudite, Azzedine Doukha, s’est dit prêt à prolonger son contrat avec son club, qu’il avait rejoint en mai 2018. « Je donne la priorité à Al-Raed, ici les supporters me soutiennent toujours et la direction aussi. Les responsables m’ont exprimé leurs souhaits de me voir prolonger, il y a quelques mois. Je n’ai aucun problème avec le fait de rester encore quatre saisons », a-t-il indiqué à la télévision locale. Doukha (33 ans) s’était engagé en mai 2018 pour deux années avec Al-Raed, en provenance de l’autre club saoudien d’Ohod, qu’il avait rejoint en 2017 en provenance du NA Husseïn Dey. Il serait convoité par des formations du Golfe, après avoir été l’auteur de belles prestations lors de la phase aller du championnat. « Mon envie est de continuer avec l’équipe et de ne pas partir lors de ce mercato », a-t-il conclu. Le portier des Verts avait aussi indiqué à La Gazette du Fennec lors de son passage dans l’émission « C’est vous l’Expert » qu’il donnerait la priorité à Al-Raed.

O Marseille

Mendes a proposé Ghoulam

La Gazzetta dello Sport donne des précisions sur les contacts entre le clan du défenseur algérien de Naples, Faouzi Ghoulam, et

l’O Marseille. Selon ses informations, c’est l’agent du joueur, Jorge Mendes, qui a pris contact avec les dirigeants phocéens en vue d’une possible signature, cet hiver. Le quotidien croit savoir que ces derniers sont intéressés par sa possible signature cet hiver, ou en juin prochain. Pour rappel, Ghoulam est engagé jusqu’en 2022 avec Naples. Il n’a joué que 5 matchs de Série A, cette saison.

Brentford

Aston Villa insiste pour Benrahma

La direction d’Aston Villa aurait fait de l’international algérien, Saïd Benrahma, sa priorité lors de ce mercato d’hiver selon les informations de la presse anglaise. Les responsables de Brentford demanderaient pas moins de 20 millions de livres sterling dans ce dossier. Deux autres prétendants de Premier League seraient intéressés, les Spurs de Tottenham ainsi que les Blues de Chelsea. Pour rappel, les dirigeants d’Aston Villa avaient déjà tenté de recruter l’ancien de l’OGC Nice lors du dernier mercato d’été. Les deux directions n’ont pas réussi à s’entendre sur la somme du transfert. Toutefois, Benrahma devrait continuer l’aventure au sein de son club en deuxième division jusqu’en fin de saison. Il sera très probablement vendu l’été prochain.