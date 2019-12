Le portier international algérien, Azzedine Doukha, s’est blessé jeudi aux l’ischio-jambiers face au Shabab de Riyadh en championnat. Al-Raed et Doukha ont remporté un nouveau match (4-3) mais malheureusement le gardien de but algérien a contracté une blessure lors des ultimes instants de la rencontre. « J’ai ressenti des douleurs derrière la cuisse. Je dois passer une IRM pour y voir plus clair et détecter plus précisément la nature de ma blessure. J’espère que ça ne va pas être trop grave pour moi », a déclaré le gardien à la presse locale.