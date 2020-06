L'information ne risque pas de réjouir les supporters du CR Belouizdad: le milieu de terrain de l'ES Sétif, Zakaria Draoui, va rendosser le maillot des Rouge et Blanc à partir de la saison prochaine. le joueur en question a trouvé un accord avec le directeur sportif du Chabab, Toufik Kourichi, et l'officialisation de la transaction n'est qu'une question de temps. Les inconditionnels de l'actuel leader du championnat de Ligue 1 s'opposent d'ores et déjà à cette piste, affirmant que Draoui avait laissé tomber leur équipe, il y a deux saisons de cela, en pleine crise, pour aller s'engager avec les Sétifiens. à ce moment-là, il avait été traité de tous les noms et certains avaient même juré qu'il ne remettra plus les pieds au Chabab.