Suite à l’article paru sur votre quotidien L’Expression en date du 05 Octobre 2020, nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que vous êtes en totale désinformation de la situation qui s’est passée en Equipe nationale féminine lors du stage de préparation qui devait se tenir du 22 Septembre au 10 Octobre 2020 au Centre de Souidania. A leur arrivée, l’ensemble des athlètes et encadrement présents ont subi les tests PCR et de sérologie et effectivement 02 cas ont été déclarées positifs. Cependant, l’entraîneur a jugé les conditions de salubrité insuffisantes pour la tenue de son stage et a décidé en commun accord avec son staff médical de quitter les lieux. Pour les 02 athlètes testées positives, il était préférable pour elles de rejoindre leur domicile pour être confinées chez elles et éviter une propagation au reste de l’équipe comme le stipule les recommandations du Centre national de médecine du sport, surtout que le Centre de Souidania n’était pas du tout recommandable pour leur maintien. Ce genre de tentatives peut porter atteinte à la Fédération algérienne de judo et ternir l’image de judo algérien suite à de fausses informations. Nous vous rappelons Monsieur que la Fédération et une vitrine ou la transparence totale règne, il suffit de vous rapprocher de cette instance et vous aurez tous les renseignements jugés utiles.

Président de la Fédération algérienne de judo, - Dans l’article sus-cité, intitulé « Pire que le Covid-19, la bêtise humaine » en date du 5 octobre 2020 sur les colonnes de L’Expression, il a été rapporté que deux cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés au niveau de l’EN féminine de judo. Chose confirmée dans le droit de réponse ci-joint.

- Dans ce même article, il a été rapporté que les deux athlètes testées positives, à savoir Houaria Kaddour et Chaïma Kaddour, ont été invitées à rentrer chez elles observer un confinement et quitter le centre de Souidania avant leur guérison, au même titre que les autres membres de la délégation. Chose confirmée dans le droit de réponse ci-contre.

- Il a été rapporté, toujours dans le même article, que le regroupement de l’EN a bel et bien eu lieu, ce qui est aussi précisé et confirmé dans ledit droit de réponse.

Il est à se demander si ce droit de réponse de la FAJ, « où la transparence totale règne », n’est pas destiné à son signataire lui-même, qui avait déclaré à Echourouk News, en date du 6 octobre 2020 :

« Nous n’avons organisé ni stage ni effectué des tests PCR. »