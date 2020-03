La Confédération africaine de football étudie sérieusement la possibilité de reporter les deux prochaines journées des éliminatoires de la CAN-2021, à la fin du mois de mars courant. La raison est la propagation du coronavirus partout dans le monde avec des chiffres alarmants, ce qui a poussé déjà différentes instances sportives internationales à annuler plusieurs manifestations et en programmer d'autres à huis clos. Elle a été classée par l'OMS comme une pandémie. Mercredi soir, la CAF avait déclaré dans un communiqué que ses compétitions sont maintenues et qu'aucun match ne sera reporté,

«tant qu'aucun pays africain n'aura été déclaré à haut risque», selon les rapports quotidiens de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Toutefois, certains matchs pourraient être joués à huis clos en fonction des annonces des autorités locales des pays concernés. «La CAF est également informée des mesures de restrictions prises par des autorités de certains pays membres avec lesquels elle est en contact pour trouver des solutions au cas par cas, pouvant aller jusqu'à l'organisation de matchs à huis clos», indique l'instance continentale. S'agissant des matchs à huis clos, celui qui devra opposer le 26 mars prochain l'Equipe nationale algérienne à son homologue zimbabwéenne au stade Mustapha-Tchaker de Blida aura lieu à huis clos. La FAF a adressé une demande officielle dans ce sens à la CAF, qui a donné son feu vert.

Ce qui pousserait l'instance présidée par Ahmad Ahmad à prendre la décision d'annuler les deux prochaines journées, c'est surtout le fait que les sélections nationales concernées renferment dans leurs rangs une grande partie de joueurs évoluant dans des pays signalés à hauts risques, notamment la France, l'Italie et l'Angleterre. L'Algérie en fait partie avec, à titre d'exemple, Slimani, Ounas et Boudaoui en France, Mahrez et Benrahma en Angleterre, ainsi que Bennacer en Italie.

Le calendrier sportif mondial se réduit comme peau de chagrin en raison de cette pandémie, les rares événements maintenus étant pour la plupart organisés à huis clos.