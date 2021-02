Le nouveau président de la Fédération algérienne d’athlétisme, Farid Boukaïs, a annoncé lundi à Alger que sa première importante décision en tant que nouveau patron de l’instance pourrait être d’interpeller le ministère de la Jeunesse et des Sports, pour demander le report à une date ultérieure des prochains championnats d’Afrique de la discipline, prévu à l’été 2021 en Algérie. « La pandémie du nouveau coronavirus a pratiquement tout gelé pendant plus de 10 mois et les prochains championnats d’Afrique sont prévus au mois de juin : autrement dit, dans moins de 4 mois. Honnêtement, et si je n’ai pas la certitude que nous puissions garantir une bonne organisation, qui soit à la hauteur d’un pays comme l’Algérie, je demanderai au MJS que ces Championnats soient reportés à une date ultérieure, pour nous laisser le temps de bien les préparer » a-t-il expliqué. Outre la longue période d’arrêt, imposée par la pandémie du nouveau coronavirus, Boukaïs a tenu compte également du mois de Ramadan (Ndlr, au mois d’avril), et pendant lequel les activités seront relativement limitées. Un autre fait qui, selon lui, fait pencher la balance en faveur d’un éventuel report des prochains championnats d’Afrique, à Oran. Cependant, et loin d’être catégorique à propos de ce report, le nouveau président de la FAA a tenu à rappeler que « impossible n’est pas algérien » et que « tous les efforts nécessaires seront consentis », pour permettre le déroulement de cette compétition « au mois de juin » prochain. Autre priorité pour Boukaïs, « la création d’un comité de sages », et dans « les plus brefs délais », pour aplanir les divergences, et surtout pour contribuer au « rassemblement de la grande famille de l’athlétisme » algérien.