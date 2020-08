Victime d'une rupture du tendon d'Achille, le milieu de terrain du CR Belouizdad, Adel Djerrar s'est fait opéré il y a quelques jours de cela. Cette blessure a provoqué une grosse colère chez ses dirigeants, étant donné que le joueur l'a contractée dans un match joué entre copains, ce qui est interdit par le règlement intérieur que Djerrar lui-même avait signé. Le joueur de 30 ans va passer devant le conseil de discipline et risque d'être sanctionné financièrement. Certaines sources avaient laissé entendre qu'il risque même le renvoi, mais le premier responsable du club, Charaf Edine Amara, avait vite mis un terme à cette hypothèse. Malgré cela, cette affaire est loin de connaître son épilogue. Cette fois-ci, la personne mise dans le collimateur n'est autre que le médecin du club. Ce dernier est accusé par ses responsables d'avoir «caché» la blessure et l'opération du joueur, ce qui constitue «une faute professionnelle grave», juge-t-on. Les responsables du Chabab ont été informés de cette opération par une source étrangère, en recevant même des photos émanant de la clinique où Djerrar s'est fait opérer, à Birkhadem. Et cela ne s'est pas arrêté là. Confronté à cette vérité, le médecin du club a été sommé par sa hiérarchie de rédiger un rapport. Celui-ci a été fait, sur le coup, dans lequel il est mentionné que Djerrar a été victime d'«une rupture du tendon» et qu'«une convalescence de 6 semaines au minimum sera nécessaire». Ce rapport a été publié par le Chabab sur sa page officielle sur Facebook, et cette publication, la première du genre, n'est pas innocente. Selon des sources, la direction du club a voulu mettre le médecin devant ses responsabilités, après l'épuisement des 6 semaines indiquées dans son rapport. Ceci, étant donné qu'en réalité, et selon une autre source, «Djerrar a été victime d'une rupture du tendon d'Achille à la jonction myotendineuse». Cela nécessitera, toujours selon cette source, «une immobilisation de 4 à 6 semaines et une réadaptation entre 4 et 6 mois. «Le joueur ne pourra reprendre l'activité physique qu'au 8e mois», apprend-on encore. Selon des sources administratives, le médecin du club serait sur un siège éjectable. Il faut rappeler qu'il ne s'agit pas de la première fois où il se trouve dans cette situation, puisqu'il l'avait été déjà la saison passée, lors de la signature de l'attaquant nigérien, Soumana Haïnikoye. À l'époque, on l'avait accusé de faux diagnostic concernant l'état de santé du joueur, ce qui avait induit tout le monde en erreur. La période d'indisponibilité du joueur et ses blessures à répétition dans le même endroit étaient des éléments présentés contre le médecin en question, qui l'avait échappé belle au final. Mais cette fois-ci, cela ne risque pas d'être le cas, sachant que les dernières informations laissent entendre que la direction du club chercherait d'ores et déjà son remplaçant. Des noms auraient été proposés, en attendant que la décision finale soit prise.