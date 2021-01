La fin du mandat de l'actuel président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, se termine en queue de poisson et le discrédite sérieusement, faute d'avoir fait les mêmes erreurs que ses prédécesseurs. La preuve, c'est que sa «limite» dans la gestion est bien traduite par ses deux derniers revers. Le premier, pour rester sur le plan «chronologique» c'est son défi au ministre de la Jeunesse et des Sports actuel, Sid Ali Khaldi. En dépit de la note méthodologique que ce dernier avait pondu l'année dernière, le président de la FAF a mis en pratique une série d'amendements ayant mené au changement du système de compétition qui est fustigé par tous les amoureux du football.

De plus, il a insisté pour procéder aux amendements des statuts de la FAF pour barrer la route à bien des candidats, alors que le ministère de la Jeunesse et des Sports l'a proscrit avant les nouvelles élections. Ce qui déjà est un mauvais point pour le président de la FAF, qui devrait avoir comme premier allié le ministre de la Jeunesse et des Sports, soit sa tutelle. Le deuxième point négatif du président de la FAF est de voir le rejet, par la commission des candidatures, de son dossier de candidature aux élections du Comité exécutif de la FIFA pour manquement au devoir de signalement, comme le stipule l'article 17 du Code de l'éthique de l'instance faîtière du football mondial. Ainsi, Zetchi se trouve«sans soutien» important pour s'assurer un second mandat, bien qu'il n'ait pas encore tranché sur son intention de briguer ou pas ce fameux deuxième mandat. Mais au point où en est sa situation, il serait plus sage et surtout plus intelligent de terminer son mandat avec un geste qui pourrait lui effacer ce discrédit.

Et ironie du sort, dès que Walid Sadi, ancien manager de la sélection A et ancien membre du Bureau fédéral de la FAF a annoncé sa candidature pour l'élection à la présidence de la FAF d'ici au mois d'avril prochain maximum, selon la dernière note du MJS, voilà qu'on enregistre une deuxième candidature de Mahfoud Kerbadj, l'ancien président du CR Belouizdad et de la Ligue de football professionnel. Ceci, sans oublier d'autres candidats qui sont annoncés, mais qui attendent la décision de l'actuel président Zetchi, car faisant partie de son groupe. Et là, on citera son bras droit, Amine Labdi. Il y a aussi l'ancien président du NA Hussein Dey, Mourad Lahlou sans oublier le président de l'ASM Oran, Mohamed El Moro. Et la liste pourrait s'élargir au fur et à mesure que la date de l'élection approche. Il se trouve que pour le moment, on remarque que tous ceux qui se sont présentés ou ceux cités pour le faire prochainement ont tous un point commun: ils ont tous fait partie du football national et ont, quelque part, une part de responsabilité dans la situation que traverse la balle ronde dans notre pays. Oser, par la suite, venir pour améliorer le football national et surtout le moraliser, c'est que quelque part il y a paradoxe, selon les observateurs. Et s'il n' y aurait pas un nouveau candidat qui n'a pas participé à la régression de notre football, il n'y a rien à espérer pour le véritable développement de la balle ronde algérienne à l'exception de la sélection A et de son coach Djamel Belmadi qui se trouve être la seule et unique «vitrine» qui fait briller notre football.