Le président du conseil d'administration du MC Alger, Abdennacer Almas, et ses collaborateurs, y compris les staffs technique et médical, sont concentrés sur deux grands dossiers: la préparation de la reprise des entraînements, dimanche prochain, et l'assurance d'un bon recrutement pour réaliser les objectifs de la prochaine saison, dont la fin coïncidera avec le centenaire du club. Concernant la préparation, le staff médical prépare l'opération test Covid-19 pour les joueurs avant le 20 septembre à l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et de la restauration (Eshra) de Aïn Bénian, pour éviter toute (éventuelle) contamination. D'autre part, la direction du club avait demandé à l'ensemble des joueurs de renoncer à 20 millions de centimes de leurs salaires respectifs. À part quatre joueurs, tous les autres ont accepté la réduction de leurs salaires. Il ne reste plus que Benaldjia, Brahimi, Djabou et Rebiai, qui ont refusé. Les discussions avec ces quatre joueurs se feront à leur retour, à Alger, dans la perspective de la reprise. S'agissant du recrutement, d'aucuns savent que l'ES Tunis, championne de Tunisie, compte dégraisser son effectif, afin de pouvoir recruter deux grosses pointures, en prévision de la Champions League. Selon les médias locaux, la direction du club devrait se séparer de plusieurs joueurs durant le mercato d'été, dont les Algériens Bilel Bensaha et Mohamed Amine Tougai. Ceux-ci ont déjà négocié avec le directeur sportif de l'USM Alger, Antar Yahia. Entre-temps, le président du MCA, Abdennacer Almas, a négocié, à son tour, avec Bensaha pour le convaincre d'endosser le maillot vert et rouge. Encore faut-il rappeler qu'en juillet 2019, la direction du MCA négociait déjà avec Bensaha avant qu'il ne choisisse finalement de s'engager avec l'EST, en provenance du DRB Tadjenanet. Aux dernières nouvelles, le joueur aurait donné son accord pour la conclusion d'un contrat avec le Mouloudia. Mais il se trouve que la Sonatrach a mis son veto sur les dépenses en matière de recrutement. Et c'est, là, la plus grande problématique qui se pose maintenant à Almas, à savoir trouver l'argent pour engager Bensaha. Une seule solution reste envisageable pour le MCA: négocier avec les responsables de l'EST pour un échéancier de paiement du prêt du joueur. En d'autres termes, Almas veut recruter le joueur avec la promesse de régler la somme due dans un avenir très proche, soit lorsque les liquidités seront disponibles au sein du club. La direction du MCA a fait une première proposition de 50 000 euros à l'EST pour le prêt de son joueur, ce que les Tunisiens ont refusé. La direction du MCA a fait alors une deuxième proposition de 80 000 euros. «Nous sommes toujours en négociations avec le club employeur du joueur. Je peux vous dire qu'il nous reste quelques détails à régler et Bensaha sera avec nous», assure Almas. Sur un autre volet, et concernant le poste de gardien de but, le coach, Nabil Neghiz, n'a pas encore tranché entre Chaâl et Boutaga, après avoir décidé de recruter Salhi et de maintenir Toual. Mais c'est vers la vente de Chaâl que l'on se dirige, lui dont la valeur marchande pourrait permettre de renflouer les caisses du club, avec une bonne rentrée d'argent. Enfin, les dernières nouvelles évoquent, une nouvelle fois, la piste de l'avant-centre du CRB, Ahmed Gasmi. Or, le joueur n'est pas encore libre puisqu'il ne parvient pas à trouver un terrain d'entente avec ses dirigeants pour résilier son contrat.