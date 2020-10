Le match de ce soir sera un véritable test pour la sélection nationale algérienne. Ceci, étant donné que l'adversaire du soir, le Mexique, sera un gros morceau. Le site spécialisé Dzfoot a analysé les points forts et faibles de l'équipe drivée par l'Argentin Tata Martino, après son match remporté par la petite des marges face aux Pays-Bas. Les Mexicains évoluent avec 4-3-3 semblable à ce qui se fait chez les Verts. Au sein de cette sélection, l'on retrouve quelques noms qui font les beaux jours de plusieurs clubs, à l'image de Jimenez (Wolverhampton), Herrera (Atletico Madrid) ou encore Hector Moreno (PSV Eindhoven). Une absence est notable, celle d'Hirving Lozano, qui n'a pu se rendre au rassemblement des siens pour cause de quarantaine imposée à Naples. Il n'y avait, aussi, ni Giovanni Dos Santos, ni Guillermo Ochoa, ni Javier Hernandez, ni le jeune retraité Rafael Marquez. La stratégie prônée par le sélectionneur du Mexique promet une affiche intéressante face aux Verts de Djamel Belmadi. En effet, les consignes de Martino sont relativement flagrantes et dénotent d'une certaine philosophie qui n'est pas sans rappeler celle du sélectionneur algérien. Au sommaire, donc, jeu long, tentatives régulières de renversement du jeu, pressing haut de tous les instants, recherche constante de la profondeur et désir de maîtrise par de longues phases de conservation de balle. On notera le rôle important des latéraux, relativement méconnus, car issus du championnat local. Celui-ci, d'un niveau de compétitivité important en Amérique latine, ne doit pas être sous-estimé. Ainsi, le travail de sape et la recherche de combinaison de Luís Rodríguez, à droite, et de Jesús Gallardo, à gauche, est incessant. Ce dernier, capable d'évoluer sur tout le flanc de l'attaque, apporte une solution offensive intéressante et son pendant à droite, spécialiste du poste, n'en démord pas non plus. Leur gabarit est moyen (1m76 environ tous deux), ce qui correspond au profil global du 11 mexicain, dont dénotent cependant Andrés Guardado (1m67) ou Raul Jimenez (1m92). Il est, de plus, aisé de remarquer que ces latéraux privilégient régulièrement les combinaisons en retrait et les centres en force aux centres classiques en première intention. L'axe central, quant à lui, est en réalité triple, puisque Edson Alvarez, pensionnaire de l'Ajax et défenseur central de formation, redescend très régulièrement à hauteur de Montes et Moreno pour combler d'éventuels manques ou apporter le surnombre face aux attaquants adverses. Son rôle est celui d'un «regista» assez classique, chargé de ratisser large, renforcer l'axe défensif sur les phases où le Mexique n'a pas le ballon, et démarrer les attaques en phase offensive. Les deux axiaux, quant à eux, sont les premières rampes de lancement de cette sélection mexicaine. Ils se présentent particulièrement haut, lorsque le bloc mexicain est en phase offensive et n'hésitent pas à user de longs ballons pour permettre la mise en danger de l'équipe adverse. La recherche des ailiers, et notamment Corona, leur a permis de faire particulièrement souffrir un Van Dijk, pourtant joueur de classe mondiale. Le milieu de terrain est composé de deux profils aussi différents que complémentaires, avec Herrera et Guardado. En attaque, les profils de Pizarro et de Corona sont très différents. Le premier, milieu de terrain de formation, évolue un cran plus haut, probablement en raison de l'absence de Lozano. Le second, quant à lui, est le véritable poison de l'équipe du Mexique. Il provoque sans cesse, prend la profondeur, revient, combine, cherche son coéquipier Lozano, demande le ballon. En face, donc, Belmadi devra probablement envisager à la fois de donner comme consigne à ses joueurs de mettre au maximum le pied sur le ballon, mais d'user aussi des longs ballons pour contrer le pressing intense du Mexique. Les coups de pied arrêtés, notamment les corners, seront une arme pour l'Algérie.