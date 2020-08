Andrea Pirlo, Champion du monde 2006 avec l'Italie et ancien joueur de la Juventus, a été nommé, samedi soir, entraîneur du club turinois, quelques heures après la mise à l'écart de Maurizio Sarri. Pirlo, 41 ans, n'a pas la moindre expérience comme entraîneur. Il venait d'être nommé coach de l'équipe des moins de 23 ans de la Juventus. Sa désignation intervient moins de 24 heures après l'élimination de la Juventus par Lyon, vendredi soir, en 8e de finale de la Ligue des champions. «Pendant ses quatre saisons au sein du milieu de terrain de la Juventus, Pirlo a gagné autant de scudetti, une Coupe et deux Supercoupes. Aujourd'hui, commence un nouveau chapitre de sa carrière dans le monde du football: de Maestro a Mister», a écrit la Juventus dans son communiqué. «Il Mister» est la façon dont les Italiens désignent les entraîneurs de football, quel que soit le niveau ou la catégorie d'âge. «Le choix fait aujourd'hui se base sur la conviction que Pirlo a toutes les cartes pour diriger dès ses débuts sur le banc une équipe expérimentée et talentueuse afin d'obtenir de nouveaux succès», a aussi expliqué la Juve.