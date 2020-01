Le match en retard des 16es de finale de la coupe d’Algérie aura lieu aujourd’hui à Boufarik, lorsque le Widad local, pensionnaire de DNA, recevra à partir de 14h, le MC Alger, dans un duel indécis. Les locaux n’auront rien à perdre dans cette rencontre et joueront sans pression, dans l’espoir de surprendre leurs adversaires du jour. Cette compétition est, pour eux, un bonus puisque leur objectif principal reste d’assurer l’accession de Ligue 2 la saison prochaine, notamment après le changement qui aura lieu dans le système de la compétition. Mais pour les visiteurs, les choses se passent plutôt dans un sens contraire. Les derniers évènements qu’a connus l’équipe ainsi que les rebondissements sur le plan administratif font craindre le pire aux supporters. Ces derniers appréhendent des répercussions négatives de ces événements sur l’équipe, lui faisant perdre un de ses objectifs de la saison. Si les gars de la Mitidja sont motivés au plus haut point et ont le moral gonflé à bloc, les Mouloudéens seront sous pression, sachant déjà qu’ils seront amoindris. Allati, Rebaie, El Mouedden, Benaldjia, Nekkache, Mokrani et Lamara ne seront pas de la partie, pour diverses raisons, ce qui a poussé le coach intérimaire, Mohamed Mekhazni, à faire appel à des joueurs issus de la catégorie réserve, en l’occurrence Dahlal, Selmi et Rahmani. Et comme un malheur ne vient jamais seul, Mekhazni ne pourrait être sur le banc de touche, lui qui est contraint de diriger son équipe à partir des tribunes, en raison de sa sanction d’un match ferme pour contestation de décision de l’arbitre.

Cette rencontre sera celle des retrouvailles, puisque les deux équipes s’étaient affrontées 36 fois déjà, avec 19 victoires pour le MCA, 7 pour le WAB alors 10 rencontres s’étaient achevées sur un score de parité. La dernière rencontre remonte à l’année 2003, lorsque les Mouloudéens l’avaient emporté sur le score sans appel de (4-0). Les tribunes du stade de Boufarik risquent de s’avérer trop exigus pour contenir toute la foule attendue pour cette affiche, qui reste ouverte sur tous les pronostics.