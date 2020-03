Le bal de la 22e journée de Ligue 2 algérienne de football s’ouvre aujourd’hui à 15h, au stade du 1er-Novembre (Mohammadia), avec un chaud duel pour le maintien, entre l’USM Harrach (Lanterne-rouge) qui accueille l’A Boussaâda (10e), avec la victoire comme seul mot d’ordre. A désormais 9 journées du tomber de rideau, chaque point vaut en effet son pesant d’or, particulièrement pour les clubs mal classés, qui risquent tout bonnement leur survie en Ligue 2. Même l’ABS, qui avec ses 26 points semble un peu mieux loti que l’USMH (19 pts) n’est pas à l’abri de cette menace, car ne comptant que cinq longueurs d’avance sur le premier relégable, le MO Béjaïa. Donc, même, lui, sera dans l’obligation de récolter un maximum de points dans cette dernière ligne droite du parcours, au risque de connaître une mauvaise surprise. Les autres matchs de cette 22e journée se joueront samedi, avec à l’affiche le choc O Médéa - RC Arba, entre le leader qui reçoit le 4e. Autres rendez-vous qui vaudront probablement le détour, les duels JSM Skikda - ASM Oran, entre le 3e qui reçoit le 7e, ainsi que les confrontations directes pour le maintien, entre le MOB (avant-dernier) et l’OM Arzew (12e), ainsi qu’USM Annaba (9e), qui accueille la JSM Béjaïa (14e). Les autres matchs inscrits au programme de cette journée sont : AS Khroub - MC El Eulma, DRB Tadjenanet - RC Relizane et MC Saïda - WA Tlemcen.