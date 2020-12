Manchester United sur le gril. Les Red Devils jouent leur place en 8es de finale de la Ligue des champions,aujourd'hui, à Leipzig, pendant que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient se retrouver dans un Barcelone-Juventus Turin de gala.



Groupe E: les adieux de Rennes et Krasnodar

Les deux néophytes en C1, Krasnodar et Rennes, terminent l'aventure avec un match pour l'honneur dans ce groupe E dont le classement est déjà figé.

Les Russes, 3es et reversés en Ligue Europa, vont défier le leader Chelsea, où Olivier Giroud, auteur d'un quadruplé, tentera s'il est titulaire de se mêler à la course au meilleur buteur de la compétition.

Les Français reçoivent Séville, sans public pandémie oblige, pour leur dernier match européen de la saison.



Groupe F: Bruges en embuscade

Attention au hold-up! Pour la Lazio Rome, la défaite est interdite face à Bruges, sous peine de ne pas voir les 8es.

Face aux coéquipiers de Ciro Immobile, comeilleur buteur de la compétition (6 buts) avec Alvaro Morata (Juventus) et Marcus Rashford (Manchester United), les Belges verront, en cas de victoire, les 8es pour la première fois dans l'histoire de la C1 moderne.

Visant la première place du groupe, qui offre en théorie un adversaire plus facile en 8es, Dortmund ira défier à Saint-Pétersbourg le Zenit, déjà éliminé.



Groupe G: retrouvailles Messi-Ronaldo?

Enfin? Les meilleurs ennemis Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont l'occasion de se retrouver pour la première fois depuis que «CR7» a quitté le Real Madrid.

Un test positif au Covid-19 avait empêché la superstar portugaise de prendre part au match aller à Turin... remporté (2-0) par les Blaugranas avec en prime un but de Messi sur penalty.

Cette fois, rien n'empêche en principe les deux monstres de s'affronter, pour la première fois depuis 2018. Rien sauf l'entraîneur du Barça Ronald Koeman, s'il décide de préserver l'Argentin pour ce match dont le seul enjeu comptable est la première place du groupe.

Pour la prendre aux Catalans, les Bianconeri doivent l'emporter largement, en marquant au moins trois buts, pour renverser le résultat du match aller.

Mais rien d'impossible pour Cristiano Ronaldo.

En bas, le Dynamo Kiev reçoit Ferencvaros pour la troisième place. Une victoire offrira aux Ukrainiens la Ligue Europa, mais un nul 0-0 ou 1-1 profitera aux Hongrois.



Groupe H: dénouement à Leipzig

Manchester United n'est plus si serein. Battus chez eux (3-1) par le Paris SG, les Red Devils ne sont plus premiers du groupe H, et surtout, jouent une finale à Leipzig pour accéder aux 8es. Le calcul est simple: un nul qualifie «Man U», et une défaite les envoie en Ligue Europa.

Preuve de l'enjeu, samedi en Premier League, Ole Gunnar Solskjaer a ménagé ses atouts offensifs. Bruno Fernandes, Edinson Cavani et Marcus Rashford n'ont joué qu'une mi-temps contre West Ham

(victoire 3-1).

A Paris, la sérénité n'est pas plus de mise, malgré la première place du PSG et les probabilités élevées de voir les 8es.

Les vice-champions en titre reçoivent le Basaksehir Istanbul, qui joue pour l'honneur, et un seul scénario acterait leur élimination: défaite contre les Turcs, et nul entre Leipzig et Manchester United.

Mais samedi en Ligue 1, c'est une équipe B qui l'a emporté (3-1) à Montpellier, l'entraîneur Thomas Tuchel ayant largement fait tourner. Signe que les champions de France ne veulent rien laisser au hasard contre le Basaksehir.