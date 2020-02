Le leader du championnat, le CR Belouizdad, a raté une occasion en or de prendre ses distances sur ses poursuivants directs. Il tenait, samedi dernier, la victoire à Ras El Oued face au NC Magra jusqu’au temps additionnel avant d’encaisser le but égalisateur (1-1). Un nul au goût d’une défaite, mais le coach belouizdadi, Franck Dumas, n’a pas voulu dramatiser. Pour lui, « ce match servira de leçon aux joueurs en prévision des prochaines sorties ». Ce sera celle de jeudi prochain en 8es de finale de la coupe d’Algérie chez l’US Biskra. Dans cette rencontre, le technicien français compte apporter des changements sur son onze de départ, surtout que certains joueurs ont déçu au plus haut point, face au NCM. Selon certaines sources, ces changements risquent de toucher les trois compartiments.