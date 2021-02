Franck Dumas, le coach du CR Belouizdad, est un technicien très courageux, lui qui, bien qu'il enregistre l'absence de pas moins de sept de ses titulaires pour blessures, se déclare serein et motive ses joueurs avant le périlleux déplacement à la RD Congo pour affronter le TP Mazembe dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.

En effet, à la veille du départ, demain, en direction de Lubumbashi, le coach du CRB enregistre les blessures des 8 joueurs suivants: Aiboud, Belahouel, Draoui, Djerrar, Saâd, Selmi, Souibah et Tabti. C'est donc plus de la moitié de l'équipe qui souffre de blessures et le travail du staff médical et du préparateur physique est d'une importance capitale pour que le staff technique puisse bénéficier du retour de quelques-uns de ces éléments dans les meilleurs délais, eux qui ne sont pas prêts pour samedi prochain. Il y a, certes, des joueurs qui ont repris les entraînements, mais ils ne sont toujours pas au top pour aborder un match comme celui face aux Congolais du TP Mazembe.

C'est le cas, entre autres, justement du défenseur Anès Saâd, qui a retrouvé ses coéquipiers aux entraînements en s'entraînant, désormais avec le groupe, tout en poursuivant des soins, afin de bien récupérer. Même chose pour Djerrar, qui a repris après avoir subi une intervention suite à une rupture du tendon d'Achille.

De plus, Aiboud le milieu de terrain a également repris les entraînements avec le reste de l'équipe. Là, il est important de rappeler au passage que le champion d'Algérie, le CRB, fait partie du groupe B et affrontera le TP Mazembe (RD Congo), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) et Al Hilal (Soudan). Avant le départ, demain, vers la RD Congo, Dumas a accordé une journée de repos, hier, aux joueurs avant de reprendre et se préparer pour rejoindre Lubumbashi demain. Le coach Dumas a été bien ravi de voir la ligue de football accepter la demande de l'administration du CRB pour sa sollicitation de reporter le match de championnat contre l'ASO Chlef.

C'est dire que la tâche du staff technique et celui médical est d'une importance capitale pour trouver les solutions adéquates afin que l'équipe

retrouve la forme voulue pour atteindre les objectifs tracés pour cette saison. Car pour le moment, le constat est mauvais du côté du rendement de l'équipe dans la mesure où on remarque parfaitement que les Rouge et Blanc ont baissé de régime et preuve en est qu'ils n'ont pu s'imposer devant le leader actuel, l'Entente lors de leur dernier match en cham-pionnat et ce, à domicile.

Encore faut-il reconnaître que pour le moment, le CRB est la seule formation de la Ligue 1 qui reste invaincue depuis le début de cette saison 2020-2021.

Et c'est certainement pourquoi le coach Dumas croit toujours en ses joueurs, car sachant que si ce n'est les blessures, son groupe est bien capable de jouer les premiers rôles et aller justement le plus loin possible dans cette Ligue des cham-pions où il se trouve déjà en phase de poules avec l'objectif de se qualifier aux quarts de finale. D'ailleurs, c'est dans ce même ordre d'idées que le coach Dumas insiste à chaque fois à propos de son prochain match dans cette compétition continentale:

«Je respecte le TP Mazembe, mais je n'ai peur de personne.» Et à Dumas de préciser enfin qu'«on se prépare en nous basant sur nos qualités, pas sur l'adversaire.

C'est un premier évènement, mais on y va tranquillement. Je respecte tout le monde, mais je n'ai peur de personne».