Sur le plan sanitaire, tous les gouvernements et toutes les institutions, ainsi que les citoyens, multiplient les précautions et les initiatives pour combattre cette épidémie mortelle. D’ailleurs des programmes de confinement sont devenus des usages que tous respectent. Mais sur le plan économique, d’aucuns sont en train de chercher les meilleures solutions pour éviter le « chômage général ». En football par exemple, des dirigeants, entraîneurs, joueurs et supporters ont multiplié les opérations de solidarité. Maintenant, l’heure est à la discussion sur les footballeurs qui doivent (ou pas) réduire leurs salaires comme l’ont fait Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en raison des conséquences de la pandémie de coronavirus. Mais, il faut savoir qu’en Algérie, il serait très difficile d’imposer une réduction des salaires aux joueurs dans la mesure où la loi et les règlements ne l’autorisent pas. Sauf bien sûr s’il y a entente entre les directions des clubs concernés et les joueurs. Car en dehors d’une entente mutuelle, il va falloir réviser la réglementation, sauf également, si des ententes mutuelles sont décidées de part et d’autre. Un exemple est illustratif de la situation des clubs algériens qui souffrent d’ailleurs de manque des finances pour ne pas dire des dettes. Mais l’exemple concerne un club qui ne connaît pas ce problème et c’est la raison pour laquelle il est pris en exemple. On rapporte que du côté du MC Alger, on songe à la réduction des salaires des joueurs d’autant qu’on parle également avec une certaine « insistance » sur une saison blanche. Mais, aux dernières nouvelles, les joueurs des Vert et Rouge refusent de parler de ce cas de réduction, demandant à parler d’abord avec le premier responsable à savoir le président du conseil d’administration de la SSPA/MCA, Abdel Nacer Almas. Il se trouve que ce même responsable interpelle la FAF sur le sujet : « Nous ne pouvons procéder à la révision des salaires tels qu’ils sont actuellement, parce que nous ne pouvons pas transgresser la réglementation, car nous avons des contrats de joueurs qui sont déjà établis. On souhaite que la FAF se penche sur la question et nous fasse des propositions qu’elle doit adresser à tous les clubs pour qu’on puisse trouver la solution à cette situation. » Là, il faut reconnaître que cette situation est vraiment délicate en dehors d’une entente mutuelle entre les acteurs concernés. Ainsi donc, ce cas d’exemple place la Fédération algérienne de football et la Ligue de football professionnel dans la « nécessité » de penser à trouver une solution à ce problème surtout si la suspension des compétitions perdurera suite au développement de cette pandémie.