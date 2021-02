C'est aujourd'hui à 17h que la JS Kabylie, représentant algérien en coupe de la Confédération africaine de football (CAF) croise le fer avec le Stade malien, dans une rencontre comptant pour la première manche des 8es de finale bis de la compétition. La confrontation ne sera pas facile pour les Canaris, qui affrontent un club habitué et bien rodé dans ce genre de compétitions, contrairement à eux. Le résultat de cette première manche est très important pour les deux équipes, mais surtout pour les Canaris qui devraient faire un bon résultat pour se mettre à l'abri de toute mauvaise surprise lors du match retour prévu à Tizi Ouzou le 21 du mois courant. La rencontre d'aujourd'hui sera officiée par l'arbitre capverdien Fabricio Duarte Duarte, qui sera épaulé par ses compatriotes Jorge Correla Semedo Helio et Delgado Fernandes Wilson Jorge. Le quatrième arbitre est Antonio Manuel Fortes Tony Rodrigues, alors que le commissaire au match est le Béninois Claude Mahounou Paqui. Le Covid manager étant le Malien Adama Sangare. Les Canaris, partis à Bamako avec un effectif au grand complet, comptent faire une bonne prestation afin de se mettre en sécurité et éviter toute mauvaise surprise lors du match retour à Tizi Ouzou. Avant le départ de son équipe, le coach Lavagne s'est dit très optimiste quant au résultat car, ajoutait-il, les joueurs se sont très bien préparés. Ils comptent, donc, revenir avec un bon résultat de Bamako. C'est le même ton affiché par les joueurs comme le capitaine Rezki Hamroun, qui s'est dit prêt à aller au charbon. Le club de la Kabylie, qui revient en coupe d'Afrique veut, selon son président, jouer les premiers rôles dans toutes les compétitions. Après avoir franchi les premiers tours, ils ont désormais plus d'appétit et veulent aller plus loin, en intégrant la phase des poules. Sauf que le voyage devient plus difficile après chaque tour, car il ne reste que les grands clubs qui dominent actuellement les terrains d'Afrique. La volonté ne suffit pas, car l'équipe est encore jeune avec des éléments sans aucune expérience dans les compétitions internationales. Chose pour laquelle, donc, il devient inutile, voire contreproductif de vendre des rêves irréalisables en promettant de jouer les premiers rôles en coupe d'Afrique. Pour un grand nombre de supporters, la compétition est un bonus qu'il faut prendre au jour le jour. La qualification est souhaitée mais il faut toujours garder les pieds sur terre. Pour eux, les Canaris peuvent en effet créer des surprises. Mais une surprise est une surprise.