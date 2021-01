La sélection algérienne de handball, qui a terminé le tour préliminaire du Mondial-2021 en Egypte par une défaite face au Portugal (19-26), affrontera la France, difficile vainqueur de la Suisse (25-24), lors du premier match du Tour principal, qui débutera aujourd'hui. Dans la seconde phase de ce Mondial, qui, pour la première fois réunit 32 participants, la suite de la compétition s'annonce difficile pour les Verts devant des sélections qui lui sont bien supérieures sur le papier, et ce, surtout, compte tenu de la très mauvaise préparation de l'Equipe algérienne, drivée par le Français Alain Portes.

Ainsi, les Verts disputeront trois matchs, dont le premier face à la redoutable équipe française, ce soir à partir de 18h.

Il faut de suite le dire, la mission des Verts sera des plus ardues, face à un adversaire mieux organisé et qui renferme dans ses rangs des joueurs très expérimentés. Encore, faut-il le rappeler, la France a terminé 3e lors de la dernière édition et est d'ailleurs sextuple Championne du monde. Portes et ses protégés doivent, donc, sortir le grand jeu pour réussir le match qu'il faut. Par la suite, les Algériens enchaîneront par un match face à la Norvège, finaliste du Mondial-2019, vendredi à 15h30, avant de terminer ce deuxième tour contre la Suisse, 2 jours plus tard, soit, le dimanche à 20h30. L'objectif des Verts est de faire bonne figure en terre égyptienne et confirmer leur renouveau, une année après avoir terminé à la 3e place de la CAN-2020 en Tunisie.

La mission s'annonce ainsi difficile pour l'Algérie, dont l'objectif est d'effacer des mémoires la grosse désillusion de sa dernière participation au Mondial, quand elle avait terminé à une triste 24e et dernière place au classement final, en 2015 au Qatar. Et c'est la raison pour laquelle, elle doit bien utiliser ces trois matchs contre la France, la Norvège et la Suisse pour bien préparer le prochain tour et assurer un meilleur classement que lors des dernières participations. Il y a lieu d'éviter toutes les erreurs commises, surtout lors du dernier match contre le Portugal, en l'absence de Ryad Chehbour, forfait en raison d'une blessure à l'épaule, les Verts ont bien entamé la rencontre, en menant d'entrée (2-0) grâce à Berkous et Abdi avant de flancher carrément en fin de rencontre, multipliant les ratages même lorsqu'ils étaient en supériorité numérique.

Il est vrai que dans ce match, les joueurs de Portes ont montré un meilleur visage par rapport à leur précédent match face à l'Islande (24-39), mais ils restent tout de même loin de leur niveau optimal. Espérons, donc, que pour ce tour principal les Verts s'amélioreront pour assurer le meilleur classement possible, sachant que ce tour principal se jouera en quatre poules de six. Et les deux premières nations de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale.

Le premier objectif des Verts a été atteint en passant au deuxième tour comme le voulait les joueurs de Portes.

Ce qui devrait constituer une véritable source de motivation pour les Algériens, en se mesurant, à partir aujourd'hui, à trois équipes bien huppées pour essayer de les bousculer et montrer qu'ils sont sur le bon chemin pour une «nouvelle génération» et surtout une sélection d'avenir.