Le sélectionneur français de l’équipe nationale du Benin Michel Dessuer a exprimé « sa joie » et « sa fierté » après la qualification historique des Ecureuils pour les huitièmes de finale de la coupe d’Afrique des nations CAN 2019 après son nul (0-0) face au Cameroun mardi dernier à Ismaïlia en match comptant pour la troisième et dernière journée du groupe F. « On est très heureux de passer. Le premier objectif, qui était de remporter un match, n’est pas atteint, mais c’est une très belle performance de rester invaincus. On a joué de gros morceaux avec le Ghana et le Cameroun. On essaiera de gagner ce premier match au prochain! Mais ça deviendra plus difficile. C’est un grand sentiment de fierté par rapport à tous les garçons, ils peuvent être fiers de leur travail. (...) L’appétit vient en mangeant », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. Avec trois points, les Béninois auront fort à faire face au Maroc d’Hervé Renard, demain.