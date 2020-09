D'après les informations de Sky Sports Italia, l'AS Rome va rapidement boucler l'arrivée du Napolitain Arkadiusz Milik, pour permettre le départ de son attaquant Edin Dzeko (34 ans) vers la Juventus Turin. L'affaire semble en très bonne voie et le Bosnien devrait succéder à Gonzalo Higuain, laissé libre par la Vieille Dame. Le média évoque un accord total et annonce que Dzeko coûtera 15 millions d'euros aux Bianconeri et émargera à 7,5 millions d'euros de salaire chaque année. Un tel transfert met logiquement du plomb dans l'aile à une arrivée de l'avant-centre du FC Barcelone Luis Suarez. Une révélation tout de même très étonnante, alors que l'Uruguayen était dans la Botte, jeudi, pour passer un examen préalable à l'obtention de la nationalité italienne.